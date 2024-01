Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag fester

Kurs der Plug Power

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 4,69 USD.

Das Papier von Plug Power konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,2 Prozent auf 4,69 USD. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 4,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.230.891 Plug Power-Aktien.

Bei 18,88 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 302,56 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,22 USD. Dieser Wert wurde am 11.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 198,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,63 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,515 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

