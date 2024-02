Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der Plug Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,3 Prozent auf 4,69 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,69 USD. Die Plug Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,50 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.793.790 Plug Power-Aktien.

Bei 18,88 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 302,99 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,26 USD. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.11.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Plug Power 198,71 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,557 USD einfahren.

