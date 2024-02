Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Plug Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 4,43 EUR.

Die Plug Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 4,43 EUR. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,57 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 323.908 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 17,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 74,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 2,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,55 Prozent.

Plug Power ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 198,71 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 188,63 USD eingefahren.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,557 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

