Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend massiv unter Druck
Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 1,49 USD.
Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:05 Uhr um 5,4 Prozent auf 1,49 USD ab. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 1,47 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.319.704 Plug Power-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,32 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 123,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2025 auf bis zu 0,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 11.08.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,614 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|18.03.2015
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|13.11.2014
|Plug Power Neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|28.07.2006
|Plug Power Downgrade
|Thomas Weisel Partners
|01.07.2005
|Plug Power Ersteinschätzung
|Pacific Growth Equities
|30.06.2005
|Update Plug Power Inc.: Equal Weight
|Pacific Growth Equities
|27.02.2009
|Plug Power neues Kursziel
|RBC Capital Markets
|03.12.2007
|Plug Power Ersteinschätzung
|JP Morgan Chase & Co.
