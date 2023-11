Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 5,80 USD zu.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,80 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 13.278 Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 69,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 3,79 Prozent Luft nach unten.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 260,18 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,27 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Plug Power möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,278 USD je Aktie ausweisen dürften.

