Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 1,82 USD.

Die Plug Power-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 1,82 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 1,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,78 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.720.994 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Gewinne von 168,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,61 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Plug Power am 12.11.2024 vor. Das EPS lag bei -0,25 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 173,73 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,71 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.02.2025 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2024 einen Verlust in Höhe von -1,241 USD je Aktie ausweisen dürften.

