Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Freitagmittag fester

Das Papier von Plug Power legte um 12:15 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 13,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 33.033 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,05 USD) erklomm das Papier am 05.04.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 57,69 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 11,49 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 18,02 Prozent wieder erreichen.

Am 01.03.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 220,70 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 161,91 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 10.05.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Plug Power rechnen Experten am 07.03.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,701 USD ausweisen wird.

