Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagvormittag im Aufwind

Um 09:07 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 12,58 EUR. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,66 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 12,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.894 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 31,79 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 60,42 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 16,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.03.2023 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber -0,33 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 220,70 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 161,91 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Plug Power am 10.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,700 USD einfahren.

