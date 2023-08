Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag gefragt

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 11,83 USD.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 11,83 USD. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 11,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 11,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 3.587.858 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 31,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 166,61 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2023 auf bis zu 7,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.05.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 210,29 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,80 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Plug Power am 09.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,902 USD einfahren.

