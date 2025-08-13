Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power gewinnt am Nachmittag

Plug Power im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 1,53 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 1,53 USD zu. Kurzfristig markierte die Plug Power-Aktie bei 1,55 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.707.666 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,32 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 117,70 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,69 Prozent.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,97 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.

