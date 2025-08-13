Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 1,51 USD.
Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 1,51 USD. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 1,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.467.987 Plug Power-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 3,32 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 120,60 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,69 USD am 17.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 11.08.2025. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,97 Mio. USD im Vergleich zu 143,35 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
