Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 6,31 USD.

Um 09:20 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 6,31 USD zu. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 10.330 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 199,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 5,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,57 Prozent.

Am 09.08.2023 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 260,18 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,27 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,278 USD je Plug Power-Aktie.

