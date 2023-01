Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 11,56 EUR zu. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,78 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80.913 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Bei 32,00 EUR markierte der Titel am 25.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 7,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2022 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD gegenüber -0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 188,63 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,92 USD erwirtschaftet worden waren, um 31,06 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Plug Power am 09.03.2023 vorlegen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,074 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

