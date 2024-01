Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,03 EUR.

Die Aktie legte um 09:16 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,03 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 4,04 EUR. Bei 3,99 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 122.900 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 329,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2023 auf bis zu 3,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Plug Power veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188,63 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,515 USD je Aktie ausweisen dürften.

