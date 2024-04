Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag gefragt

Kurs der Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 3,36 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 3,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die Plug Power-Aktie sogar auf 3,39 USD. Mit einem Wert von 3,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.018.306 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,44 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 300,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,27 USD. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 01.03.2024 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 222,16 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 220,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,66 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,010 USD einfahren.

