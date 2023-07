Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Plug Power. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,37 USD.

Um 22:52 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,37 USD. Die Plug Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,95 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 10,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 16.928.183 Plug Power-Aktien.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 204,15 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,39 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 40,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.05.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,35 Prozent auf 210,29 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,80 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,884 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

