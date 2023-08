Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power macht am Mittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 11,88 USD.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 11,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 35.442 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 165,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 7,39 USD fiel das Papier am 16.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 09.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,29 USD ausgewiesen.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Plug Power-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,902 USD je Aktie ausweisen dürften.

