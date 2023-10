Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power büßt am Mittwochmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,46 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 1,1 Prozent auf 6,46 USD nach. Zuletzt wechselten 138.488 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2022 markierte das Papier bei 23,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 263,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,46 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 260,18 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 151,27 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,227 USD je Aktie aus.

