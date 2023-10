Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verliert am Mittwochvormittag

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 6,07 EUR.

Die Plug Power-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 6,07 EUR abwärts. Der Kurs der Plug Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,03 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,19 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 106.832 Plug Power-Aktien.

Am 05.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,52 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 287,40 Prozent zulegen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,03 EUR. Abschläge von 0,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.08.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,30 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 260,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,227 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

