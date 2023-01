Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteuert sich am Donnerstagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 12:22 Uhr 2,6 Prozent. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 12,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 23.801 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2022 markierte das Papier bei 32,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 61,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.11.2022 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 188,63 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,92 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,074 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Tesla-Konkurrent Nikola schließt mit Plug Power Liefervertrag über Wasserstoff-Lkw ab

Plug Power-Aktie: Chancen und Risiken beim Wasserstoff-Konzern

NASDAQ-Aktie Plug Power niedriger: Plug Power macht mehr Verlust als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.