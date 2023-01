Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag leichter

Der Plug Power-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 11,87 EUR. Das Tagestief markierte die Plug Power-Aktie bei 11,75 EUR. Bei 12,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.060 Plug Power-Aktien.

Bei 32,00 EUR erreichte der Titel am 25.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 62,91 Prozent Luft nach oben. Bei 10,80 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,89 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188,63 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 143,92 USD eingefahren.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,074 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Tesla-Konkurrent Nikola schließt mit Plug Power Liefervertrag über Wasserstoff-Lkw ab

Plug Power-Aktie: Chancen und Risiken beim Wasserstoff-Konzern

NASDAQ-Aktie Plug Power niedriger: Plug Power macht mehr Verlust als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Inc.

Bildquellen: Plug Power Inc.