Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 3,8 Prozent.

Um 16:08 Uhr stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 4,46 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,46 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 4,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 6.198.920 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 18,88 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 323,79 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,22 USD erreichte der Anteilsschein am 11.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,72 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 198,71 USD – ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 188,63 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,515 USD je Plug Power-Aktie.

