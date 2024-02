Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 4,57 USD.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,9 Prozent auf 4,57 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 110.355 Stück.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,07 USD an. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 74,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 2,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Plug Power-Aktie mit einem Verlust von 50,49 Prozent wieder erreichen.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 198,71 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Plug Power einen Umsatz von 188,63 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,557 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

