Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagnachmittag im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 10,1 Prozent auf 4,19 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 10,1 Prozent im Minus bei 4,19 USD. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,16 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 4,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 13.588.200 Stück.

Am 04.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 331,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,26 USD am 19.01.2024. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 85,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 198,71 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,557 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

