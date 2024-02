Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 4,24 EUR.

Um 09:20 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,24 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 4,23 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 175.918 Plug Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 16,61 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 291,28 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (2,01 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 52,62 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,30 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,71 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,63 USD in den Büchern standen.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,557 USD je Plug Power-Aktie.

