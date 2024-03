Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Plug Power-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 3,74 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 3,1 Prozent auf 3,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 82.204 Stück.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 14,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 281,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,26 USD erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 01.03.2024. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 222,16 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 220,70 USD umgesetzt.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie im Plus: Milliardenverlust aber keine akute Pleitegefahr mehr

Plug Power will auch beim Personal sparen - Plug Power-Aktie stark

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens