Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Plug Power befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 10,52 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 29.009 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,87 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 66,99 Prozent Luft nach oben. Am 29.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,30 USD ab. Abschläge von 2,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 220,70 USD – ein Plus von 36,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 161,91 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,728 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

