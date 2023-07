Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 10,13 USD abwärts.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 26.08.2022. Mit einem Zuwachs von 211,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 7,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Plug Power ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 210,29 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 140,80 USD umgesetzt.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,884 USD ausweisen wird.

