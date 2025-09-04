DAX23.575 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.242 -0,8%Nas21.573 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,47 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Notierung im Blick

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

05.09.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 1,50 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 1,50 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,51 USD zu. Bei 1,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 1.470.537 Stück.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 3,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei einem Wert von 0,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2025). Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 116,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Plug Power-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 hat Plug Power die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber -0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,97 Mio. USD – ein Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

