Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,9 Prozent auf 6,34 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 6,34 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 6,19 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.703.268 Plug Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,77 USD. Dieser Kurs wurde am 06.10.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 259,15 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 6,18 USD fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 2,60 Prozent Luft nach unten.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 260,18 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 151,27 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,227 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

