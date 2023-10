Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Vormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 6,20 EUR.

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 6,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 6,18 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.577 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,50 EUR erreichte der Titel am 06.10.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 279,07 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 5,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Plug Power am 09.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Plug Power-Verlust in Höhe von -1,227 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power, NEL & Co.: Elektrolyseur-Markt könnte sich bis 2028 verzwanzigfachen

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"

Wasserstoff-Konzern Plug Power weitet Verluste aus