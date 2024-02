Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Bären lasten am Dienstagmittag auf Plug Power

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 4,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Plug Power-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 4,08 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 463.763 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 320,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,26 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 80,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,47 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 198,71 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 188,63 USD umgesetzt.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,557 USD je Plug Power-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie springt hoch: Analyst verdoppelt Kursziel für den NASDAQ-Titel

Zukunft von NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie gesichert? Plug Power könnte staatlichen Milliardenkredit erhalten

NEL ASA-Aktie: JPMorgan-Analyst dampft NEL-Kursziel ein - Welche Wasserstoffaktie der Experte bevorzugt