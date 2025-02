Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 1,91 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 1,91 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,93 USD zu. Bei 1,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 963.860 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,88 USD. 156,17 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 18,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Plug Power-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 12.11.2024 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,47 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,57 Prozent zurück. Hier wurden 173,73 Mio. USD gegenüber 198,71 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.02.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,241 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie erholt sich etwas nach Kursrutsch durch Analysten-Abstufung

Trump beendet "Green Deal": Plug Power-Aktie & Co. unter Druck

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens