Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power macht am Nachmittag Boden gut

Plug Power im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Plug Power. Im NASDAQ-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Plug Power legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 2,77 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Plug Power-Aktie bei 2,90 USD. Mit einem Wert von 2,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.381.223 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 13,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 79,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 2,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.

Am 01.03.2024 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 222,16 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 220,74 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Plug Power möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,034 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Analysten gespalten: Wohin geht es für die Plug Power-Aktie?

Plug Power-Aktie dennoch tiefer: Plug Power sieht sich auf dem Weg zur Profitabilität

Plug Power-Aktie im Plus: Milliardenverlust aber keine akute Pleitegefahr mehr