Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagmittag höher

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Plug Power-Papiere um 11:55 Uhr 0,1 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 8.999 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 274,14 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,39 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,34 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.05.2023 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,80 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 210,29 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert.

Laut Analysten dürfte Plug Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,855 USD einfahren.

