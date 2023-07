Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 9,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:16 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 9,90 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Plug Power-Aktie bisher bei 9,98 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 9,88 EUR. Zuletzt wechselten 47.839 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Bei 32,00 EUR erreichte der Titel am 26.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 223,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,81 EUR am 15.05.2023. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 31,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Plug Power ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,35 Prozent auf 210,29 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 140,80 USD in den Büchern gestanden.

Plug Power dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2023 -0,884 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

