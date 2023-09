Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 8,32 USD ab.

Die Plug Power-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 8,32 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 8,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.463.483 Plug Power-Aktien.

Am 16.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 265,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2023 bei 7,39 USD. Mit einem Kursverlust von 11,18 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 260,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Plug Power am 09.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,223 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Wasserstoff-Konzern Plug Power weitet Verluste aus

Linde, Plug Power und Co.: Diese Wasserstoffaktien werden von Analysten empfohlen

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie