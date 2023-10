Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagmittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Plug Power. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Plug Power-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 6,40 USD.

Anleger zeigten sich um 12:03 Uhr bei der Plug Power-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 6,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 53.163 Stück.

Am 07.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,72 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 255,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei 6,18 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 3,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.08.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD gegenüber -0,30 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 151,27 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,232 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

