Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt ging es für das Plug Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 6,74 USD.

Das Papier von Plug Power konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 6,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 74.221 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,88 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,12 Prozent. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 17,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.08.2023 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,30 USD je Aktie generiert. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260,18 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,27 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,281 USD je Plug Power-Aktie.

