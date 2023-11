Kursverlauf

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagvormittag im Plus

06.11.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 6,28 EUR.

Werbung

Das Papier von Plug Power legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 6,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 6,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.819 Plug Power-Aktien. Am 14.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 184,81 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,89 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Plug Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 260,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 151,27 USD in den Büchern gestanden. Die Plug Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Am 07.11.2024 wird Plug Power schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,281 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie: Plug Power will Umsatz bis 2027 verfünffachen NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie im Rallymodus: Plug Power rechnet bis 2030 mit jährlicher Umsatzsteigerung von 50 Prozent Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Plug Power Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Plug Power Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Plug Power Inc.