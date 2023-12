Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Plug Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,2 Prozent auf 4,11 USD ab.

Die Plug Power-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 4,11 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Plug Power-Aktie bis auf 3,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,01 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.684.175 Plug Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,88 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 359,93 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.11.2023 bei 3,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,56 Prozent.

Plug Power veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 188,63 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198,71 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,502 USD je Plug Power-Aktie stehen.

