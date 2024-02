Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Mittwochnachmittag weit abgeschlagen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Das Papier von Plug Power gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,6 Prozent auf 4,24 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 5,6 Prozent auf 4,24 USD. Die Abwärtsbewegung der Plug Power-Aktie ging bis auf 4,18 USD. Bei 4,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.397.978 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,81 USD an. 296,66 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,26 USD. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Plug Power gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 198,71 USD. Im Vorjahresviertel waren 188,63 USD in den Büchern gestanden.

Plug Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -1,574 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

