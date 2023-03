Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power legt am Mittag zu

Das Papier von Plug Power legte um 11:56 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 13,76 USD. Bisher wurden heute 5.708 Plug Power-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 32,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 57,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,49 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 19,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.03.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,33 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 220,70 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,91 USD erwirtschaftet worden waren, um 36,31 Prozent gesteigert.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,713 USD je Plug Power-Aktie.

