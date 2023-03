Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 12,83 EUR zeigte sich die Plug Power-Aktie im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Plug Power-Aktie bei 12,90 EUR. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 12,67 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 12,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.729 Plug Power-Aktien.

Bei 32,00 EUR erreichte der Titel am 25.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 59,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,71 Prozent.

Plug Power veröffentlichte am 01.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,33 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 220,70 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 161,91 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,713 USD je Plug Power-Aktie stehen.

