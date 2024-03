Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Plug Power

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 3,97 USD.

Um 12:02 Uhr fiel die Plug Power-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,97 USD ab. Bisher wurden heute 63.043 Plug Power-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,07 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 254,41 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 2,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Plug Power ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,66 Prozent auf 222,16 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 220,70 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

