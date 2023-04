Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 22:00 Uhr um 4,2 Prozent auf 9,27 USD ab. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,24 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,75 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.901.198 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 31,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2022). Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 70,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,32 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 01.03.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 220,70 USD gegenüber 161,91 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,728 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

Bildquellen: Plug Power Inc.