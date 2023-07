Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schießt am Nachmittag hoch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Plug Power zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,2 Prozent auf 10,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 5,2 Prozent auf 10,47 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.308.179 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,54 USD) erklomm das Papier am 26.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 201,39 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2023 bei 7,39 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 29,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.05.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,27 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 210,29 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,80 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,881 USD je Plug Power-Aktie.

