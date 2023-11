Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Dienstagmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 6,23 USD.

Die Plug Power-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,23 USD abwärts. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.288 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 203,05 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 11,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.08.2023 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Die Plug Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2023 einen Verlust in Höhe von -1,281 USD je Aktie ausweisen dürften.

