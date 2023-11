Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagvormittag in Rot

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 5,81 EUR.

Die Plug Power-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,81 EUR nach. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,76 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.511 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 67,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,06 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.08.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 72,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 260,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,27 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,281 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

