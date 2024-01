Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Plug Power. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,90 EUR zu.

Um 09:19 Uhr sprang die Plug Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 3,90 EUR zu. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,90 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 28.695 Stück.

Bei 17,30 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 77,48 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2023 auf bis zu 3,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Plug Power-Aktie liegt somit 28,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.11.2023 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 198,71 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 188,63 USD umgesetzt.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,515 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

